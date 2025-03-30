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23:48, 30 марта 2025Россия

Российских школьниц нашли мертвыми под окнами многоэтажки

Mash: В Волгограде под окнами многоэтажного дома обнаружили тела двух школьниц
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

В Волгограде под окнами многоэтажного дома обнаружили тела двух школьниц. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, одной из девочек пятнадцать лет, другой — шестнадцать. Их тела были найдены рядом с домом на улице 64-й Армии. Отмечается, что школьницы держались за руки.

«На месте работают экстренные службы, силовики ищут мотивы поступка и опрашивают местных жителей», — пишет Mash.

Ранее в Подмосковье 12-летняя школьница выпала из окна, когда пыталась спрятать подготовленный для брата сувенир. Через некоторое время девочку без признаков жизни заметили стоящие у соседнего дома люди.

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