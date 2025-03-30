Российских школьниц нашли мертвыми под окнами многоэтажки

Mash: В Волгограде под окнами многоэтажного дома обнаружили тела двух школьниц

В Волгограде под окнами многоэтажного дома обнаружили тела двух школьниц. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, одной из девочек пятнадцать лет, другой — шестнадцать. Их тела были найдены рядом с домом на улице 64-й Армии. Отмечается, что школьницы держались за руки.

«На месте работают экстренные службы, силовики ищут мотивы поступка и опрашивают местных жителей», — пишет Mash.

Ранее в Подмосковье 12-летняя школьница выпала из окна, когда пыталась спрятать подготовленный для брата сувенир. Через некоторое время девочку без признаков жизни заметили стоящие у соседнего дома люди.