Сотрудник российского театра работал над постановкой балета и попался на хищении миллиона

ФСБ подозревает сотрудника Самарского академического театра в хищении ₽1,6 млн

Сотрудники ФСБ России подозревают работника Самарского академического театра оперы и балета имени Шостаковича в хищении 1,6 миллиона рублей при подготовке к балету «Дон Кихот Ламанчский». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по Самарской области.

По данным агентства, один из руководителей театра заставил подчиненных заключить договор на изготовление декораций между театром и связанной с ним коммерческой фирмой по завышенной цене. По его указу подрядчик подписал фиктивные договоры. По ним были перечислены около 1,6 миллиона рублей, выделенных региональным министерством культуры на постановку спектакля. Затем эти деньги были обналичены и переданы сотруднику театра.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Тюмени осудят директора драмтеатра и его зама за аферу на 30 миллионов рублей.