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14:15, 1 апреля 2025Силовые структуры

Сотрудники ГИБДД попросили взятку у гнавших машину бойцам СВО волонтеров

Инспекторы попросили взятку за скрытый номер на машине для бойцов в СВО
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Инспекторы попросили взятку за скрытый номер на машине для бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным канала, сотрудники ДПС остановили УАЗ, который волонтеры перегоняли из Горячего Ключа для бойцов в зону СВО. Инспекторы заявили, что сетка на машине скрывала номерные знаки и были неработающие габариты.

За такое правонарушение грозит штраф 20 тысяч рублей или лишение прав. Сотрудники полиции намекнули, что ситуацию возможно решить на месте за десять тысяч рублей. Добровольцы сняли деньги в банкомате и привезли наличные.

Полиция проводит проверку по данному факту.

Ранее сообщалось, что российский блогер предстанет перед судом за попытку дать взятку сотруднику ДПС.

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