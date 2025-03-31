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14:20, 31 марта 2025Силовые структуры

Российский блогер предстанет перед судом за попытку дать взятку сотруднику ДПС

В Москве осудят блогера Wengallbi за попытку дать взятку сотруднику ДПС
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал канал прокуратуры г. Москвы

В Москве осудят блогера Wengallbi за попытку дать взятку сотруднику ДПС. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Блогеру предъявлено обвинение по статье 30, 291 («Покушение на дачу взятки должностному лицу») УК РФ.

По данным ведомства, 26 февраля Ахмеда Алиасхабова, известного под ником Wengallbi, остановили сотрудники дорожно-патрульной службы (ДПС) на Кутузовском проспекте. С целью избежать административного наказания за управление автомобилем без прав обвиняемый попытался дать сотруднику полиции взятку в размере 100 тысяч рублей. Вознаграждение он положил между подлокотником и водительским сиденьем в служебной машине.

Инспектор пресек незаконные действия, отказавшись брать деньги.

Алиасхабов вину признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что задержанного за взятку сотрудникам ГИБДД автоблогера отправили под стражу.

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