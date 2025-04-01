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17:36, 1 апреля 2025Бывший СССР

Стали известны причины захвата Киево-Печерской лавры

Отрицание факта отдельной Украины стало причиной захвата Киево-Печерской лавры
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Отрицание факта отдельной Украины стало причиной захвата Киево-Печерской лавры со стороны украинских властей. Об этом заявил заведующий отдела по взаимодействию с Русской православной церковью (РПЦ) Института стран СНГ Кирилл Фролов в интервью «Известиям».

Он отметил, что захват Киево-Печерской лавры и лишение верующих доступа к пещерам с мощами говорят об этом. «И им важно показать, что Киево-Печерские преподобные все до одного отрицали наличие отдельной Украины», — заявил Фролов.

По его словам, власти в Киеве хотели создать впечатление, что церковники обманывают простой народ. Фролов отметил, что у них не получилось добиться этого.

Ранее стало известно, что комиссия при Минкульте Украины захотела вскрыть раки с мощами святых в Киево-Печерской лавре. Чиновники хотят вскрывать раки с мощами, пересчитывать их и брать образцы для ДНК-экспертизы.

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