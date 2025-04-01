Стало известно о подготовке Офиса Зеленского к президентским выборам

«Страна.ua»: Офис Зеленского готовится к президентским выборам

Офис президента Украины Владимира Зеленского готовится к выборам и к переизбранию украинского лидера на второй срок. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает издание «Страна.ua».

«По данным источников "Страны", близких к Офису президента, подготовка к переизбранию Зеленского на второй срок действительно активизировалась», — указано в сообщении.

Как отмечает издание, власти Украины не уверены в заключении перемирия до начала мая, но исходят из того, что конфликт на Украине закончится в 2025 году и заранее готовятся к выборам. Ключевой фигурой в подготовке «Страна.ua» называет министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский намерен затянуть вопрос с проведением выборов в стране до весны 2026 года. По мнению депутата, это позволит Киеву тянуть «песню вечной войны» до 2028 года и подорвать шансы республиканцев на сохранение поста президента.