Стало известно о рывке ВС России близ Купянска

Военная хроника: ВС России совершили рывок близ Купянска

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации совершили рывок в населенном пункте Кондрашовка в трех километрах от Купянска. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

«Украинские источники начали паниковать из-за рывка российских войск в Кондрашовке — деревне в трех километрах от Купянска. По имеющимся данным, штурмовые группы ВС РФ заняли позиции в застройке и ведут бои за расширение контролируемой зоны», — указано в сообщении.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершают попытки стабилизировать обстановку, перебрасывая резервы и укрепляя рубежи между Кондрашовкой и Купянском.

Ранее глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что армия России берет Купянск в клещи для окружения подразделений ВСУ, находящихся в городе.