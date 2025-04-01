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09:48, 1 апреля 2025Россия

Стало известно о судьбе оказавшегося в оккупации в Курской области бывшего военного

РИА Новости: Бывший военный восемь месяцев был в оккупации в Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Бывший военный оказался в оккупации в Курской области. О его судьбе стало известно РИА Новости.

По данным издания, в первые дни вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию — в августе 2024 года — бывший российские военный, который около 10 лет прослужил в Софринской бригаде спецназа, а также принимал участие в нескольких военных конфликтах, вывез в Курск жену и троих детей.

Вернувшись в приграничье за матерью, выехать уже не смог и на восемь месяцев оказался в оккупации. Как пишет агентство, россиянин спрятал военный билет, чтобы украинские солдаты не узнали о его послужном списке — в противном случае, с ним могли расправиться.

Сейчас он помогает вывозить из Курской области мирных жителей, а также тела тех, кто не пережил оккупацию.

Ранее жительница российского приграничья рассказала, что ВСУ угрожали гражданам из-за родственников-военных. По ее словам, звучали угрозы пытками — в частности, украинские бойцы обещали отрезать мирным жителям пальцы, если узнают, что у них есть связи в Российской армии.

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