Стало известно о концентрации свежих сих ВСУ на белгородском направлении

Военкор Пегов: ВСУ сконцентрировали свежие силы на белгородском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сконцентрировали свежие силы в белгородском приграничье. Об этом сообщается в Telegram-канале военкора Семена Пегова WarGonzo.

«Белгородская область. Без существенных изменений в ЛБС. Продолжаются бои в районе Басовки и Поповки. Сообщается о концентрации свежих сил ВСУ в тыловых районах», — написал он.

Как стало известно военкору, в Курской области российские военные продолжают уничтожать бойцов ВСУ, которые остались на приграничной территории. Они также расширяют зону контроля в Сумской области.

Утром 1 апреля сообщалось, что за сутки три группы ВСУ предприняли попытку прорваться в Белгородскую область и были уничтожены. Армия России, как уточнялось, наносит огневое поражение по скоплению противника в приграничье.