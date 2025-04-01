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08:58, 1 апреля 2025Россия

Стало известно о концентрации свежих сих ВСУ на белгородском направлении

Военкор Пегов: ВСУ сконцентрировали свежие силы на белгородском направлении
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сконцентрировали свежие силы в белгородском приграничье. Об этом сообщается в Telegram-канале военкора Семена Пегова WarGonzo.

«Белгородская область. Без существенных изменений в ЛБС. Продолжаются бои в районе Басовки и Поповки. Сообщается о концентрации свежих сил ВСУ в тыловых районах», — написал он.

Как стало известно военкору, в Курской области российские военные продолжают уничтожать бойцов ВСУ, которые остались на приграничной территории. Они также расширяют зону контроля в Сумской области.

Утром 1 апреля сообщалось, что за сутки три группы ВСУ предприняли попытку прорваться в Белгородскую область и были уничтожены. Армия России, как уточнялось, наносит огневое поражение по скоплению противника в приграничье.

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