Три группы ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область и были уничтожены

Три группы ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область и оказались уничтожены

Три группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли попытку прорваться в Белгородскую область на подкрепление к своим, но были уничтожены. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора».

«Киев продолжает наращивать группировку на направлении, перебрасывая в Краснопольский район личный состав из кадровых ВСУшников, проходивших обучение за рубежом и находившихся в резервах или проходящих службу в тыловых подразделениях», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что армия России наносит комплексное огневое поражение по скоплению живой силы ВСУ в Белгородской области.

Утром во вторник, 1 апреля, сообщалось, что штурмовую группу ВСУ уничтожили в районе «зубов дракона» в белгородском приграничье. Противник пытался выдвинуться из населенного пункта Проходы в Сумской области.

Бои с ВСУ у границы Белгородской области продолжаются больше двух недель — с 18 марта. В регионе действует режим ЧС и контртеррористической операции (КТО), власти оценивают ситуацию у границы как сложную.