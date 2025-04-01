Стало известно об отправленных для прорыва на территорию России бойцах ВСУ

Бойцы ВСУ на бронетранспортере отправились на прорыв границы России

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на бронетранспортере M-113 отправились на прорыв границы России. Об отправленном на территорию России подразделении стало известно из публикации связанного с российскими военными Telegram-канала «Северный ветер».

Как сообщили авторы проекта, бойцы Вооруженных сил России оперативно зафиксировали перемещение бронетранспортера и направили на его уничтожение беспилотник. Отмечается, что техника была остановлена в приграничном Краснопольском районе Сумской области.

Удар беспилотника по бронетранспортеру попал на видео.

Ранее на видео попал бой российских военных с украинским трактором.