Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:07, 1 апреля 2025Россия

Стало известно об отправленных для прорыва на территорию России бойцах ВСУ

Бойцы ВСУ на бронетранспортере отправились на прорыв границы России
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на бронетранспортере M-113 отправились на прорыв границы России. Об отправленном на территорию России подразделении стало известно из публикации связанного с российскими военными Telegram-канала «Северный ветер».

Как сообщили авторы проекта, бойцы Вооруженных сил России оперативно зафиксировали перемещение бронетранспортера и направили на его уничтожение беспилотник. Отмечается, что техника была остановлена в приграничном Краснопольском районе Сумской области.

Удар беспилотника по бронетранспортеру попал на видео.

Ранее на видео попал бой российских военных с украинским трактором.

    Обсудить
    Последние новости

    Лавров анонсировал новую встречу России и США

    В Госдуме связали слова Бербок о помощи Киеву с «днем дурака»

    «Светофор» подал иск из-за слов о площадке для сбыта фальсификата

    Власти Франции начали новое расследование против Ле Пен

    Россиянам раскрыли способы обезопасить себя и питомцев от клещей

    Пьяная россиянка избила начальника ПДН

    Тульский пряник переименовали в «Тутульский» ради одной цели

    В Литве найден четвертый пропавший военный США

    Пятерых мужчин оправдали по делу о похищении и изнасиловании туристки на Кипре

    Китайский производитель Bluetooth-спутников получил финансирование

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше