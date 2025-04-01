Бой российских военных с украинским трактором попал на видео

Уничтожение российскими бойцами трактора ВСУ в приграничье сняли на видео

Бой российских военных с украинским трактором в приграничье попал на видео. Кадры ударов по инженерной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) сняла камера FPV-беспилотника, видео публикует Telegram-канал «Северный ветер».

На выложенных кадрах видно, что обтянутая антидроновой сеткой техника выполняет инженерные работы, а управляет ею боец ВСУ. Российские бойцы использовали два беспилотника на оптоволокне, чтобы уничтожить цель.

«Первое попадание было удачным, и украинский фашист потерял немало литров крови и пару конечностей», — отчитались об уничтожении трактора российские бойцы.

Ранее сообщалось, что российский военный использовал автомат как метательное копье.