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09:44, 1 апреля 2025Бывший СССР

Стало известно об отраженной контратаке ВСУ в Сумской области

ТАСС: ВС России отразили контратаку ВСУ в районе Басовки Сумской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России отразили контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Басовка Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

«На сумском направлении бойцы продолжают освобождение Гуева, а также перемалывают личный состав противника в районе Басовки и Веселовки», — подчеркнули силовики.

Собеседники агентства рассказали о попытке контратаки ВСУ в районе Басовки рано утром 31 марта. Как сообщается, украинские военные высадили две штурмовые группы на двух бронемашинах. ВС России уничтожили всех штурмовиков ВСУ и одну бронемашину, а также поразили вторую единицу техники.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал проблемы со стабилизацией фронта. Он подчеркнул необходимость повышения качества подготовки войск.

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