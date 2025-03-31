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16:06, 31 марта 2025Бывший СССР

Главнокомандующий ВСУ признал проблемы со стабилизацией фронта

Сырский признал проблемы со стабилизацией фронта и боеспособностью войск
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский признал проблемы со стабилизацией фронта и боеспособностью войск, о чем написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Нашими главными задачами остаются удержание границ обороны и стабилизация ситуации на угрожающих направлениях», — заявил украинский военноначальник во время комплексного совещания по итогам деятельности ВСУ в марте 2025 года

Он подчеркнул необходимость повышения качества подготовки войск. По его словам, в ВСУ существуют проблемы с боеспособностью экипажей.

Ранее Сырский принял решение передислоцировать резервы после посещения подразделений украинской армии в Сумской области. Незадолго до этого российские войска продолжили наступление по этому направлению.

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