Сырский признал проблемы со стабилизацией фронта и боеспособностью войск

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский признал проблемы со стабилизацией фронта и боеспособностью войск, о чем написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Нашими главными задачами остаются удержание границ обороны и стабилизация ситуации на угрожающих направлениях», — заявил украинский военноначальник во время комплексного совещания по итогам деятельности ВСУ в марте 2025 года

Он подчеркнул необходимость повышения качества подготовки войск. По его словам, в ВСУ существуют проблемы с боеспособностью экипажей.

Ранее Сырский принял решение передислоцировать резервы после посещения подразделений украинской армии в Сумской области. Незадолго до этого российские войска продолжили наступление по этому направлению.