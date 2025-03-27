Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:30, 27 марта 2025Бывший СССР

Сырский решил передислоцировать резервы

Сырский решил передислоцировать резервы ВСУ и пополнить их боеприпасами
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что после посещения подразделений украинской армии в Сумской области решил передислоцировать резервы, а также пополнить их беспилотниками и боеприпасами. Об этом он написал в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

По его словам, он посетил бригады десантно-штурмовых войск, механизированных, морской пехоты, территориальной обороны и другие подразделения в Сумской области. Он добавил, что детально изучил все проблемные вопросы, касающиеся организации обеспечения боевых действий и принял решение о пополнении боеприпасов, беспилотников и перемещении резервов ВСУ.

Ранее российские войска продолжили наступление в Сумской области. «Бои идут в районе Басовки и Журавки», — рассказал собеседник канала «Иди и смотри».

    Обсудить
    Последние новости

    Число утонувших на батискафе в Египте россиян возросло

    В России предложили ввести новую меру поддержки для семей попавших в плен бойцов СВО

    Путин прилетел в Заполярье

    Педро Паскаль отреагировал на слухи о романе с Дженнифер Энистон

    Небензя обвинил Запад в политике диктата

    Самый большой молочный холдинг в России подвел итоги 2024 года

    Бывший солдат ВСУ рассказал о применении украинскими войсками запрещенного оружия

    Американские вузы захотели запретить прием связанных с ХАМАС студентов

    Карпин раскрыл подробности матча России с Ираном

    Лукашенко оценил возможность включения печатного станка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше