Сырский решил передислоцировать резервы ВСУ и пополнить их боеприпасами

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что после посещения подразделений украинской армии в Сумской области решил передислоцировать резервы, а также пополнить их беспилотниками и боеприпасами. Об этом он написал в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

По его словам, он посетил бригады десантно-штурмовых войск, механизированных, морской пехоты, территориальной обороны и другие подразделения в Сумской области. Он добавил, что детально изучил все проблемные вопросы, касающиеся организации обеспечения боевых действий и принял решение о пополнении боеприпасов, беспилотников и перемещении резервов ВСУ.

Ранее российские войска продолжили наступление в Сумской области. «Бои идут в районе Басовки и Журавки», — рассказал собеседник канала «Иди и смотри».

