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11:54, 1 апреля 2025Бывший СССР

Стало известно отношение украинцев к компромиссному миру

Соцопрос показал поддержку компромиссного мира среди более половины украинцев
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинский соцопрос показал поддержку компромиссного мира Украины с Россией среди более половины опрошенных украинцев. Об этом говорится в исследование Социс.

Жителям Украины было предложено ответить на вопрос о сценарии развития конфликта в дальнейшем. 56,5 процента опрошенных ответили вариантом «поиск компромиссного решения с привлечением лидеров других стран ради прекращения войны».

17 процентов опрошенных жителей Украины хотят приостановку боевых действий на нынешней линии боевого столкновения. 11 процентов — продолжения конфликта до границ 1991 года, а 8 процентов — до границ 23 февраля 2022 года.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и США работают над реализацией идей, связанных с урегулированием конфликта на Украине. Он добавил, что пока нет какой-то конкретики по сотрудничеству Москвы и Вашингтона в этом вопросе.

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