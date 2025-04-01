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18:28, 1 апреля 2025Путешествия

Стюардесса сделала фото в мини на борту самолета и взбудоражила иностранцев

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: @stellalanciano

Стюардесса ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair сделала фото в униформе на борту самолета и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @flight_attendants_lifestyle в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бортпроводница позирует на камеру в белой рубашке и темно-синей мини-юбке. Свой образ девушка дополнила туфлями на каблуке и распущенными волосами.

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Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью сотрудницы перевозчика. «Вау, такая красивая», «Шикарная», «Такая милая», «Симпатичная», — написали они.

Ранее работающая в Emirates стюардесса из России рассказала, что бортпроводницам во время командировок запрещено посещать любые «злачные места». При этом, по ее словам, члены экипажа могут выпить в другой стране, но должны прекратить употреблять алкоголь за 12 часов до вылета.

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