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13:51, 1 апреля 2025Силовые структуры

Суд признал законным арест обвиняемого в мошенничестве бывшего адвоката Пашаева

Военный суд оставил в СИЗО бывшего адвоката Пашаева, обвиняемого в мошенничестве
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

2-й Западный окружной военный суд оставил в СИЗО бывшего адвоката Эльмана Пашаева, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, судья огласил решение признать законным постановление Московского гарнизонного военного суда, продлившего экс-адвокату срок ареста до 15 мая. Во время заседания фигурант просил изменить ему меру пресечения на домашний арест. Его защитник отметил, что у Пашаева есть 19 ведомственных наград. Кроме того, по его словам, Пашаев закупил около 500 дронов для воинской части, в которой проходил службу до задержания.

Ранее сообщалось, что следователь завершил следственные действия по делу бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Он обвиняется по части 4 статьи 159 («Мошенничество») и части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 («Покушение на мошенничество») УК РФ. На его имущество наложен арест.

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