СКР завершил следственные действия по делу бывшего адвоката Пашаева

СК завершил следственные действия по делу экс-адвоката Пашаева

Следователь завершил следственные действия по делу бывшего адвоката Эльмана Пашаева, обвиняемого в мошенничестве в отношении мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Пашаев обвиняется по части 4 статьи 159 («Мошенничество») и части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 («Покушение на мошенничество») УК РФ. На его имущество наложен арест.

Следствие установило, что в феврале 2024 года экс-адвокат убедил Алексея Блиновского в том, что может помочь с освобождением супруги за крупное денежное вознаграждение. После этого он получил от обманутого мужа не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.

Еще одно дело было возбуждено в связи с перепродажей дрона. Речь идет о несостоявшейся сделке, в рамках которой Пашаев якобы предлагал нескольким гражданам приобрести дрон стоимостью 1,5 миллиона рублей. Потерпевший по делу Алексей Захаров заявил, что экс-адвокат получил деньги за продажу, но не выполнил своих обязательств. Из-за этого Захаров написал заявление о мошеннических действиях со стороны юриста.

