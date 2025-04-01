Суд запретил страницу с изображением курящего Христа

Кузьминский суд Москвы запретил интернет-страницу с изображением курящего Христа

Кузьминский суд Москвы запретил к распространению информацию с одной из интернет-страниц сайта ruanekdot.ru юмористической направленности, на которой было размещено изображение курящего Иисуса Христа. Об этом говорится в решении суда, текст есть в распоряжении ТАСС.

«Решение суда является основанием для внесения указанного электронного адреса в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено», — уточняется в тексте судебного решения.

Сотрудники прокуратуры сочли изображение Христа с сигаретой оскорблением чувств верующих и подали иск о его запрете. Суд выполнил требования ведомства.

Ранее в отношении телеканала «ТВ Центр» (ТВЦ) составили административный протокол о пропаганде ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Штраф по этой статье достигает 4 миллионов рублей.