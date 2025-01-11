На телеканал «ТВ Центр» составили протокол о пропаганде ЛГБТ

На телеканал «ТВ Центр» составили протокол о пропаганде ЛГБТ, ему грозит штраф

В отношении телеканала «ТВ Центр» (ТВЦ) составили административный протокол о пропаганде ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), следует из картотеки Мосгорсуда.

Его составили по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП. По вменяемой статье предусмотрено наказание в виде административного штрафа до 4 миллионов рублей. Кроме того, возможно приостановление деятельности до 90 суток.

Ранее суд запретил сайт популярного онлайн-магазина Shein из-за браслетов с ЛГБТ-символикой (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).