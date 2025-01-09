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16:40, 9 января 2025Ценности

Российский суд запретил сайт популярного интернет-магазина Shein из-за ЛГБТ-символики

Суд Тулы признал сайт интернет-магазина Shein запрещенным из-за ЛГБТ-символики
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Российский суд запретил сайт популярного онлайн-магазина Shein из-за браслетов с ЛГБТ-символикой (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). О решении центрального районного суда Тулы говорится в карточке дела на сайте ведомства.

В постановлении указано, что сотрудники тульского отделения Роспотребнадзора проводили «мониторинг интернет-ресурсов, которые продают товары с символикой ЛГБТ». В итоге сайт китайского ретейлера признали запрещенным на территории России из-за продававшихся на нем браслетов и ремешков для часов с радужной расцветкой.

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Работники Роспотребнадзора обратили внимание, что заказать упомянутые товары может любой пользователь, в том числе несовершеннолетний. В конечном счете суд посчитал, что информация на сайте оказывает негативное влияние на нравственное, духовное, психическое и физическое развитие, здоровье граждан Российской Федерации.

При этом сайт пока не подпал под ограничения Роскомнадзора, однако решение суда может стать основанием для внесения платформы в реестр запрещенных ресурсов.

В июле 2023 года H&M подал в суд на Shein. Компания подала иск с обвинениями в нарушении прав интеллектуальной собственности. Так, среди украденных образцов оказались купальники, свитеры и другие изделия.

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