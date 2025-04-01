Сына поэта Галича оштрафовали за дискредитацию Российской армии

Архиепископа Михнова-Вайтенко оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Невский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 30 тысяч рублей сына советского писателя Александра Галича, предстоятеля Апостольской православной церкви Григория Михнова-Вайтенко (признан Минюстом России иноагентом) за дискредитацию Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы города.

Архиепископа привлекли к ответственности по части 1 статьи 20.3.3 УК РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). 11 марта 2022 силовики нашли видео, на котором он говорит, что Россия «начала ничем не мотивированные агрессивные вооруженные действия против мужественного украинского народа».

Ранее Мещанский районный суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей политолога Екатерину Шульман (признана Минюстом России иноагентом) за сотрудничество с Берлинским центром Карнеги по изучению России и Евразии, признанным нежелательной организацией.