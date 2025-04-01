Темпы роста продаж одной категории товаров в России резко замедлились

РИА Новости: Рост продаж ювелирных изделий и бижутерии замедлился почти вдвое

По итогам первых двух месяцев 2025 года темпы роста продаж ювелирных изделий и бижутерии в России замедлились почти вдвое в сравнении с тем же периодом 2024-го. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Если в январе-феврале 2024-го темпы роста российского ювелирного рынка оценивались в 21 процент, то в начале 2025-го динамика замедлилась до 11 процентов, пояснили эксперты. Они связали подобный тренд в первую очередь с эффектом высокой базы в прошлом году. В то же время средний чек на покупку таких товаров за отчетный период продемонстрировал противоположную динамику и увеличился на 10 процентов год к году, составив 9092 рубля.

Основным драйвером роста продаж в этой отрасли по-прежнему остаются онлайн-каналы. Россияне чаще покупают ювелирные изделия в интернет-магазинах и на маркетплейсах. В начале 2025 года аналитики также зафиксировали снижение реализации в несетевой рознице. Самыми востребованными категориями продукции у россиян стали изделия из золота и серебра, резюмировали эксперты.

В 2024 году на российском ювелирном рынке наблюдался всплеск потребительской активности. По данным Почта Банк, реализация украшений и часов в РФ за 12 месяцев увеличилась на 47 процентов. Количество покупок за это время выросло в полтора раза, а траты — на 26 процентов. Средний чек составил 17 417 рублей. Главными покупателями выступили мужчины, они в два раза чаще приобретали украшения, чем женщины.