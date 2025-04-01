Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:11, 1 апреля 2025Экономика

Темпы роста продаж одной категории товаров в России резко замедлились

РИА Новости: Рост продаж ювелирных изделий и бижутерии замедлился почти вдвое
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По итогам первых двух месяцев 2025 года темпы роста продаж ювелирных изделий и бижутерии в России замедлились почти вдвое в сравнении с тем же периодом 2024-го. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Если в январе-феврале 2024-го темпы роста российского ювелирного рынка оценивались в 21 процент, то в начале 2025-го динамика замедлилась до 11 процентов, пояснили эксперты. Они связали подобный тренд в первую очередь с эффектом высокой базы в прошлом году. В то же время средний чек на покупку таких товаров за отчетный период продемонстрировал противоположную динамику и увеличился на 10 процентов год к году, составив 9092 рубля.

Основным драйвером роста продаж в этой отрасли по-прежнему остаются онлайн-каналы. Россияне чаще покупают ювелирные изделия в интернет-магазинах и на маркетплейсах. В начале 2025 года аналитики также зафиксировали снижение реализации в несетевой рознице. Самыми востребованными категориями продукции у россиян стали изделия из золота и серебра, резюмировали эксперты.

В 2024 году на российском ювелирном рынке наблюдался всплеск потребительской активности. По данным Почта Банк, реализация украшений и часов в РФ за 12 месяцев увеличилась на 47 процентов. Количество покупок за это время выросло в полтора раза, а траты — на 26 процентов. Средний чек составил 17 417 рублей. Главными покупателями выступили мужчины, они в два раза чаще приобретали украшения, чем женщины.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке нападения ВСУ на приграничный населенный пункт России

    Германия извинилась за пост своего президента о Карабахе

    ВСУ вооружили чешский грузовик пушкой времен Сталина

    Глава российской внешней разведки рассказал об улучшении военной техники РФ за время СВО

    Риелтор посоветовала россиянкам выходить замуж за бойцов СВО в надежде на «гробовые»

    Россиянам стало легче купить квартиру

    В России назвали число установивших самозапрет на кредиты

    Описан идеальный интерьер для каждого знака зодиака

    Фронтмен культовой рок-группы сообщил о потере слуха и зрения

    Появились детали штурма поселка Разлив в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше