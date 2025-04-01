Токаев примет участие в саммите «Центральная Азия — ЕС»

Токаев посетит Узбекистан, где пройдет саммит «Центральная Азия — ЕС»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Узбекистан, где пройдет саммит «Центральная Азия — ЕС». Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера «Aqorda» в своем Telegram-канале.

«В Самарканде президент Казахстана примет участие в заседании cаммита «Центральная Азия – Европейский Союз», а также проведет ряд встреч», — сообщили в пресс-службе президента Казахстана. Отмечается, что Токаев посещает Узбекистан по приглашению лидера республики Шавката Мирзиёева.

Первый саммит «Центральная Азия — ЕС» пройдет в Узбекистане с 3 по 4 апреля. В нем примет участие президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, а также лидеры Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Туркменистана.

Ранее Касым-Жомарт Токаев встретился с комиссаром из Европейского союза (ЕС) по международному сотрудничеству Йозефом Сикелой. Тогда Президент Казахстана добавил, что Астана отдает приоритетное значение сотрудничеству с ЕС. Речь идет о внешнеэкономическом и инвестиционном сотрудничестве.