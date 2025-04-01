Трамп обвинил Байдена в некомпетентности

Трамп: Байден не считал, сколько денег было отправлено Киеву

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказал мнение, что его предшественник Джо Байден не считал, сколько американских денег было отправлено Киеву. Об этом он рассказал во время общения с журналистами в Белом доме, пишет РИА Новости.

«Байден некомпетентный президент. Мы могли вложить 350 миллиардов долларов, они понятия не имеют, потому что Байден был плохим счетоводом, кроме как для себя», — посетовал Трамп.

Ранее новый глава Белого дома заявил, что США избавятся от бардака в отношениях с Россией, возникшего в результате президентства Джо Байдена. До этого Трамп сообщил, что хочет перестать тратить значительные средства на Украину, увязав такую необходимость с действиями своего предшественника.

Американский политик также напомнил, что Джо Байден «раздавал деньги как воду», и подчеркнул, что, в отличие от Европы, за свою помощь американцы ничего не получали взамен.