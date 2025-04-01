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03:19, 1 апреля 2025Мир

Трамп обвинил Байдена в некомпетентности

Трамп: Байден не считал, сколько денег было отправлено Киеву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказал мнение, что его предшественник Джо Байден не считал, сколько американских денег было отправлено Киеву. Об этом он рассказал во время общения с журналистами в Белом доме, пишет РИА Новости.

«Байден некомпетентный президент. Мы могли вложить 350 миллиардов долларов, они понятия не имеют, потому что Байден был плохим счетоводом, кроме как для себя», — посетовал Трамп.

Ранее новый глава Белого дома заявил, что США избавятся от бардака в отношениях с Россией, возникшего в результате президентства Джо Байдена. До этого Трамп сообщил, что хочет перестать тратить значительные средства на Украину, увязав такую необходимость с действиями своего предшественника.

Американский политик также напомнил, что Джо Байден «раздавал деньги как воду», и подчеркнул, что, в отличие от Европы, за свою помощь американцы ничего не получали взамен.

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