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03:31, 1 апреля 2025Мир

Трамп выразил уверенность в заключении сделки по Украине

Трамп: Путин согласится на сделку по урегулированию конфликта на Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент России Владимир Путин согласится на заключение сделки по урегулированию конфликта на Украине. Уверенность в таком развитии событий выразил американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме, его слова приводит РИА Новости.

«Думаю, он реализует то, о чем он мне говорил», — сказал Трамп.

Президент США заявил, что хочет увидеть, как Путин заключает сделку по Украине. Также американский лидер подчеркнул, что не намерен вводить пошлины на российскую нефть, но сделает это в случае срыва соглашений.

Ранее Трамп заявил, что был взбешен из-за слов Путина об украинском лидере Владимире Зеленском. Уточняется, что президент России усомнился в легитимности властей Украины, поскольку в стране не проходили выборы.

В феврале Дональд Трамп заявлял, что намерен провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

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