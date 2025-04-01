Трамп заявил о готовности участвовать в выборах против Обамы

Трамп заявил, что готов участвовать в борьбе на президентских выборах с Обамой

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов участвовать в борьбе на выборах с бывшим американским лидером Бараком Обамой. Его слова приводит РИА Новости.

Американский лидер подчеркнул, что есть пути, в рамках которых он сможет выдвинуться на третий срок, если это произойдет — республиканец готов побороться за высший пост с Обамой.

На вопрос о том, мог бы участвовать Обама в выборах, дважды занимавший пост, президент отметил, что «хотел бы этого».

21 февраля в ходе своего выступления перед сторонниками Трамп анонсировал законопроект о своем праве избраться на третий срок, который был внесен на рассмотрение конгрессменом-республиканцем от Теннесси Энди Оглсем.