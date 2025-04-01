Трамвай отрезал голову жителю украинского города

Во Львове трамвай отрезал голову мужчине

Во Львове трамвай отрезал голову мужчине, на месте работают экстренные службы. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Предположительно, погибшим является пенсионер. Другие подробности трагедии не приводятся.

Ранее сообщалось, что двое подростков, один из которых оказался украинцем, погибли в ДТП в Польше при попытке скрыться от полиции. В ходе побега нарушители разогнались до 150 километров в час. В какой-то момент навстречу Audi выехал другой автомобиль. Желая избежать столкновения, подростки свернули в сторону и врезались в дерево.