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21:04, 1 апреля 2025Из жизни

Трансгендерная женщина сфотографировала сотни справляющих нужду мужчин и попала за решетку

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: John Sibley / Reuters

В Великобритании трансгендерная женщина, тайно фотографировавшая мужчин в туалетах, попала за решетку. Об этом сообщает Metro.

37-летняя Хлео Сунтер была осуждена за вуайеризм. Сунтер тайно сделала около 790 снимков и сняла 15 видео, на которых запечатлены сотни мужчин, справляющих нужду в туалетных кабинках и у писсуаров. Женщина находила жертв в мужских туалетах супермаркета Aldi города Мидлсбро и на железнодорожной станции Дарлингтона в период с января по ноябрь 2023 года.

Во время судебного заседания Сунтер признала себя виновной. Кроме того, она согласилась, что нарушила условия предписания о предотвращении сексуальных преступлений. Оно было наложено на Сунтер в 2014 году, когда ее задержали из-за экстремальных порнографических изображений. Нынешние видео и фотоматериалы были найдены в ходе обыска, который осуществил офицер-куратор, пришедший к ней домой, чтобы проверить соблюдение судебного предписания. Файлы хранились на смартфоне Сунтер.

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Защита Сунтер отметила, что у нее есть проблемы с алкоголем и она больше не имеет доступа к интернету. Судья Джеффри Марсон, осведомленный о психических проблемах Сунтер, приговорил ее к 26 месяцам тюремного заключения, отметив, что, хотя она и «эмоционально уязвима», это не оправдывает ее преступления.

Ранее в Таиланде поймали юношу-вуайериста, установившего скрытые камеры в общественных туалетах школ и заправочных станций. В его смартфоне хранилось более тысячи видео со справляющими нужду женщинами.

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