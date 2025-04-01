В России высказались о возможной цели новых переговоров Путина и Трампа

Депутат Чепа: Трамп и Путин могут обсудить детали мирных договоренностей

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в рамках телефонного звонка, анонсированного американским лидером, могут продолжить обсуждение темы урегулирования украинского конфликта и обсудить детали мирных договоренностей, допустил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Согласование мирного урегулирования, всех связанных с этим проблем продолжается. Также необходимо решение ряда других задач, в реализации которых заинтересованы Россия и США, — сказал депутат. — Процесс урегулирования не застопорился — просто он включает в себя огромное количество моментов, которые необходимо обсуждать. И президенты обсуждают то, что готовят им комиссии по разным каналам».

По мнению Чепы, процесс урегулирования между Россией и США идет достаточно быстро, но не настолько, как этого хотелось бы Трампу. Политик подчеркнул, что, чем более проработанным будет финальное соглашение, тем прочнее оно в итоге окажется.

«Каждый разговор президентов — это огромное число вопросов. Там и Черное море, и прекращение боевых действий в принципе. Поспешность здесь чревата ростом числа жертв среди военных. По этой причине все необходимо тщательно согласовывать, каждый вопрос здесь — сложный», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее телеканал NBC сообщил, что Трамп планирует новый телефонный разговор с Путиным. Предполагается, что он может состояться уже на этой неделе.