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17:20, 30 марта 2025Мир

Стало известно о новом разговоре Путина и Трампа

NBC: Трамп планирует поговорить с Путиным на неделе
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп планирует разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал NBC.

«По словам Трампа, двое мужчин планируют снова поговорить на этой неделе», — говорится в материале телеканала.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис рассказал, что после телефонных переговоров Путина и Трампа был развеян один стереотип о России. По его словам, желание российского президента установить контакт с коллегой из США не сочетается с утверждением о том, что Россия хочет всех захватить.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 18 марта. Он продлился два с половиной часа. В ходе разговора главы государств обсуждали условия прекращения огня на Украине, а также вопросы двусторонних отношений стран.

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