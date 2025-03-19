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05:26, 19 марта 2025Мир

В США заявили о разрушении одного стереотипа о России из-за переговоров Трампа и Путина

Подполковник Дэвис: Действия Путина разрушают нарратив о российской угрозе
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, как и усилия двух стран по завершению конфликта на Украине, разрушают западный нарратив о «российской угрозе». Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«[Путину и Трампу] нужно нормализовать отношения, создать экономические связи. Это именно то, что нужно для предотвращения любых конфликтов в дальнейшем. На Западе такой подход не сочетается с нарративом о том, что Россия хочет всех захватить и дойти до Ла-Манша», — сказал он.

Дэвис подчеркнул, что обсуждение развития отношений Москвы и Вашингтона, в том числе в сфере экономики, лишает Киев какой-либо роли в урегулировании боевых действий. При этом Украина, добавил эксперт, все еще надеется использовать свои ресурсы, чтобы получить более сильную позицию на переговорах.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф раскрыл подробности о перемирии на Украине. По его словам, детали соглашения о прекращении огня на Украине будут прорабатываться в воскресенье, 23 марта, в Джидде.

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