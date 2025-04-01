Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:45, 1 апреля 2025Из жизни

Уборщица месяцами травила коллегу чистящим средством

Oddity Central: В Польше уборщица несколько месяцев травила коллегу токсинами
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Польше арестовали женщину, которая несколько месяцев травила коллегу токсинами «из чистой злобы». Об этом пишет Oddity Central.

51-летняя жительница Варшавы, работающая в клининговом сервисе, обратилась в больницу с жалобами на боль в животе, которая продолжалась несколько месяцев. Она думала, что недомогание вызвано стрессом и переутомлением на работе. Однако обследование выявило у женщины повреждение внутренних органов токсичными веществами.

После этого полька вспомнила, что у чая, который она пила на работе по утрам, в последнее время был странный привкус. Она заподозрила, что химикаты ей в чай мог подливать кто-то из офиса. Женщина установила скрытую камеру на рабочем месте и вскоре выяснила, что 56-летняя уборщица офиса распыляла чистящее средство над ее чашкой с чаем.

Материалы по теме:
«Она просто садистка» В США судят доминатрикс из России. Она ненавидела мужчин и травила людей ради ограбления
«Она просто садистка»В США судят доминатрикс из России. Она ненавидела мужчин и травила людей ради ограбления
11 февраля 2023
Веселая вдова. На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
Веселая вдова.На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
26 сентября 2022

Пострадавшая сделала несколько видеозаписей, а потом передала ролики в полицию. Вместе со злоумышленницей арестовали 68-летнюю женщину, с которой уборщица беседовала по телефону, пока портила напитки пострадавшей. Вторая задержанная призналась, что знала о действиях подруги.

Полиция пока не раскрыла мотивы преступницы, однако польские СМИ утверждают, что она действовала «из чистой злобы», потому что пострадавшая занимала более высокую должность.

Ранее сообщалось, что в Бразилии сотрудница ткацкой фабрики отравила коллегу. Конфликт между ними возник из-за повышения пострадавшей.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке Офиса Зеленского к президентским выборам

    В России раскрыли состояние отношений с США

    Невеста Джеффа Безоса появилась на публике со стаканом для кофе за сотни тысяч рублей

    Корабль «Иван Папанин» прибыл на испытания

    Экс-участника «Ашрам Шамбалы» раскрыла методы вербовки в секту

    В Татарстане заявили о появлении нового «Раиса»

    Попавший под санкции Евросоюза ведущий Первого канала раскрыл их влияние на жизнь

    Российский сапер рассказал о замаскированной под детские игрушки взрывчатке ВСУ

    Пойманный ФСБ за оправдание терроризма россиянин предстанет перед судом

    Низкие продажи билетов на концерты Лепса связали с Великим постом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше