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11:58, 1 апреля 2025Бывший СССР

Украинские военные вместо страховки получили документы на трансплантацию органов

Украинским военным выдали документы на трансплантацию органов в Канаде
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинским военным выдали документы на трансплантацию органов в Канаде под видом медицинской страховки. Об этом сообщил пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Чемера, передает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

«Украинский военнослужащий носил при себе документы на трансплантацию органов в Канаде. По словам пленного, он думал, что это страховой полис», — пояснили в оборонном ведомстве.

По словам пленного украинского военнослужащего, документы бойцам перед отправкой на фронт выдал их командир. Он утверждал, что при ранениях они смогут попасть в лучшие французские клиники.

В конце марта солдаты российской группировки войск «Север» сообщили, что у попавшего в плен бойца ВСУ Андрея Чемера обнаружили согласие на трансплантацию органов в одной из клиник Канады, которое ему выдали под видом медицинской страховки. Он отметил, что не успел заполнить бумаги из-за обстрела, однако это могли сделать его сослуживцы.

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