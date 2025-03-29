Боец ВСУ Чемер носил согласие на трансплантацию органов в Канаде вместо полиса

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Чемер, попавший в плен к российским военным, обнаружил, что вместо страхового медицинского полиса командование выдало ему согласие на трансплантацию органов в медклинике в Канаде, которое он подписал. Об этом заявили солдаты российской группировки войск «Север», передает РИА Новости.

Чемера захватили в плен в Курской области вблизи Суджи. Он удивился найденному при обыске у него документу, поскольку полагал, что ему выдали страховой полис.

«Это, получается, французский медицинский полис. Получается, перед тем, как нас отправить, командир вот это выдал... каждому по такому. Обещали, что, если что при ранениях попадете в самые лучшие французские клиники», — рассказал пленный военный на видео. Он указал, что не успел заполнить свои бумаги, поскольку начался обстрел.

Андрей Чемер также рассказал, что его сослуживцы могли заполнить «добровольное согласие», после чего командир забрал их анкеты.

Ранее пленный солдат ВСУ Владимир Бережных призвал украинского лидера Владимира Зеленского прекратить конфликт с Россией и покинуть свой пост. Он назвал вооруженное противостояние бессмысленным.