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11:43, 28 марта 2025Бывший СССР

Боец ВСУ призвал Зеленского прекратить конфликт с Россией и покинуть свой пост

Пленный солдат ВСУ Бережных призвал Зеленского прекратить конфликт с Россией
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский должен прекратить конфликт с Россией. Об этом заявил пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Бережных, передает ТАСС.

«Владимир Александрович Зеленский, к вам обращается военнопленный. Одна к вам просьба. Сколько уже вы погубили людей, оставили сынов, отцов, дедов здесь умирать, а вы там жируете в своих креслах. Эта война бессмысленная. Они такие же люди, как и мы», — призвал пленный украинский боец.

Он также подчеркнул, что Зеленскому следует покинуть пост президента Украины.

Ранее Бережных рассказывал, как замаскировался под мирного жителя Курской области и в течение двух дней жил в его доме. Однако бойцов ВСУ раскрыли российские военнослужащие, заметившие украинские берцы на ногах у мужчины.

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