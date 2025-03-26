Боец ВСУ замаскировался под убитого жителя Курской области и поселился в его доме

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Бережных два дня маскировался под мирного жителя Курской области. Об этом мужчина рассказал на допросе, кадры которого опубликовал Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».
По словам Бережных, он попал в российский регион в ноябре 2024 года. После отступления сослуживцев мужчина решил остаться в Плехово Суджанского района. «Нашел, короче, я баню. Там оказалась курточка и вещи местного. Я надел все это на себя, форму свою снял — притворился, вроде, гражданский человек. В курточке бы паспорт этого гражданина», — признался украинец.
Тело убитого владельца документов лежало недалеко от, предположительно, его же дома, в котором и поселился боец ВСУ, притворившийся россиянином. Бережных пояснил, что планировал «найти себе молодычку» и остаться в России, так как на Украине «судьба не удалась». Однако через два дня мужчина вышил на улицу, надев при этом украинские берцы, на которые обратили внимание российские бойцы.
Как пишут авторы поста, в ходе задержания у военнослужащего нашли украинский паспорт. При этом он долгое время отрицал свою принадлежность к ВСУ, утверждая, что является беженцем.
Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ начали маскироваться под мирных жителей в Брянской области. По неподтвержденным официально данным, украинцы готовили плацдарм для наступления на российскую территорию. Предварительно, предполагалось задействовать минимум десять бригад.