Боец ВСУ замаскировался под убитого жителя Курской области и поселился в его доме

Боец ВСУ Бережных рассказал, что два дня выдавал себя за жителя Курской области

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Бережных два дня маскировался под мирного жителя Курской области. Об этом мужчина рассказал на допросе, кадры которого опубликовал Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».

По словам Бережных, он попал в российский регион в ноябре 2024 года. После отступления сослуживцев мужчина решил остаться в Плехово Суджанского района. «Нашел, короче, я баню. Там оказалась курточка и вещи местного. Я надел все это на себя, форму свою снял — притворился, вроде, гражданский человек. В курточке бы паспорт этого гражданина», — признался украинец.

Тело убитого владельца документов лежало недалеко от, предположительно, его же дома, в котором и поселился боец ВСУ, притворившийся россиянином. Бережных пояснил, что планировал «найти себе молодычку» и остаться в России, так как на Украине «судьба не удалась». Однако через два дня мужчина вышил на улицу, надев при этом украинские берцы, на которые обратили внимание российские бойцы.

Как пишут авторы поста, в ходе задержания у военнослужащего нашли украинский паспорт. При этом он долгое время отрицал свою принадлежность к ВСУ, утверждая, что является беженцем.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ начали маскироваться под мирных жителей в Брянской области. По неподтвержденным официально данным, украинцы готовили плацдарм для наступления на российскую территорию. Предварительно, предполагалось задействовать минимум десять бригад.