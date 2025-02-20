Бойцы ВСУ начали маскироваться под мирных жителей на российской территории

Shot: Бойцы ВСУ начали маскироваться под мирных жителей в Брянской области

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали маскироваться под мирных жителей в Брянской области. По данным Telegram-канала Shot, они готовят плацдарм для наступления на российской территории.

По предварительным данным, в наступлении хотят задействовать минимум десять украинских бригад.

Как утверждает Shot, передвижения ВСУ были зафиксированы в селах Палиевка, Гремячка и других. Кроме того, по информации издания, ВСУ сконцентрированы в районе таможенного поста Троебортное, который активно прощупывают атаками FPV-дронов.

До этого военкор Семен Пегов (WarGonzo) заявил, что ВСУ готовят попытку прорыва в Курскую и Брянскую области.

В своем посте в Telegram-канале он заверил, что российские военные ведут подготовку и проводят все необходимые мероприятия для защиты приграничья.