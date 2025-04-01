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13:47, 1 апреля 2025Бывший СССР

Украинцам упростили получение документов за границей

МВД Украины упростило получение паспортов за границей для призывников
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Мужчинам 18-60 лет за границей больше не нужно предъявлять военно-учетный документ для оформления паспортов. Об этом написал глава МВД Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале.

По его словам, отныне мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей, не нужно физически предъявлять военно-учетный документ для оформления паспорта гражданина Украины или паспорта для выезда за границу. Он рассказал, что теперь работники зарубежных подразделений госкомпании «Документ» будут проверять статус воинского учета в реестре.

Если данные отсутствуют, их будут вносить автоматически и, соответственно, мужчин брать на учет с формированием военно-учетного документа в электронной форме. Клименко также сообщил, что это будет происходить без прохождения медкомиссии. После всех процедур украинец в определенные сроки получит заказанный документ.

Ранее на Украине заявили о подорожании взяток за уклонение от мобилизации. Также сообщается, что людям, которые скрывались от военкомов «своими силами», станет сложнее зарабатывать и взаимодействовать с органами власти.

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