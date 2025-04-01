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08:51, 1 апреля 2025Мир

В Белом доме рассказали о закрытии расследования утечки чата в Signal

Левитт: Трамп поддерживает Уолтца, расследование утечки чата в Signal закрыто
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп поддерживает советника по национальной безопасности Майка Уолтца, а расследование утечки чата высокопоставленных американских чиновников в мессенджере Signal было закрыто. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт, передает CNN.

«Как ясно дал понять президент, Майк Уолц продолжает оставаться важной частью его команды по национальной безопасности. Это дело было закрыто здесь, в Белом доме, насколько мы можем судить. Были предприняты шаги, чтобы гарантировать, что нечто подобное никогда больше не повторится. Мы движемся вперед», — сказала Левитт.

Представитель Белого дома отказалась сообщить, какие именно шаги были предприняты. Она также не ответила на вопрос о расследовании утечки командой бизнесмена Илона Маска.

Ранее американский журнал The Atlantic опубликовал эксклюзивную статью главного редактора Джеффри Голдберга, в которой раскрывалось содержание секретных переговоров высших должностных лиц США о возможной атаке на группировку хуситов в Йемене.

Уолтц взял на себя ответственность за утечку секретного чата. Он добавил, что было бы идеально, если бы все важные разговоры о национальной безопасности проходили лично, однако это не всегда возможно.

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