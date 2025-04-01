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16:12, 1 апреля 2025Наука и техника

В Европе построят крупнейший в мире коллайдер

AFP: CERN заявила об отсутствии препятствий для постройки крупнейшего коллайдера
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Pierre Albouy / Reuters

Европейская организация по ядерным исследованиям CERN заявила, что не обнаружила технических препятствий для реализации проекта Future Circular Collider — самого масштабного ускорителя частиц в истории длиной 91 километр. Это втрое больше действующего Большого адронного коллайдера, открывшего бозон Хиггса в 2012 году. Об этом сообщает AFP.

CERN — крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий, расположенная на границе Франции и Швейцарии. Здесь работают ученые со всего мира, а сам центр финансируется 23 европейскими государствами и Израилем.

Предлагаемый ускоритель должен заменить действующий Большой адронный коллайдер, чьи возможности будут исчерпаны к 2041 году. Он обеспечит новые возможности для изучения устройства материи, фундаментальных взаимодействий и эволюции Вселенной.

Однако многие критикуют 17-миллиардный проект за масштаб, возможный вред экологии и изъятие земель. Против выступают некоторые местные жители и часть научного сообщества. Окончательное решение о строительстве должно быть принято до 2028 года.

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