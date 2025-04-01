В ФРГ предложили заморозить финансирование мешающих ЕС стран

Politico: В ФРГ предложили заморозить финансирование стран, мешающих Евросоюзу

В Германии предложили заморозить финансирование стран, которые нарушают основные принципы Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Politico.

Подобные меры подразумевает коалиционное соглашение нового правительства Германии. «Существующие защитные инструменты, от разбирательств о нарушениях и удержания фондов ЕС до приостановления прав членства, таких как право голоса в Совете ЕС, должны применяться гораздо более последовательно, чем раньше», — сказано в документе.

Ранее сообщалось, что странам Европы может потребоваться более десяти лет на перевооружение и обновление военно-промышленного комплекса. По данным аналитиков, процесс наращивания военной мощи будет замедлен «огромными задержками у подрядчиков», которые перегружены существующим спросом.