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11:49, 1 апреля 2025Силовые структуры

В Генпрокуратуре заявили о нарушениях по обеспечению технологического суверенитета России

Разинкин: Прокуроры выявили нарушения технологического суверенитета РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Прокуратура в 2024 году выявила многочисленные нарушения при бюджетном планировании целевого финансирования мероприятий, направленных на обеспечение технологического суверенитета России. Об этом заявил первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин, выступая в Совете Федерации, передает РИА Новости.

По его словам, на основании материалов прокурорских проверок были возбуждены уголовные дела.

19 марта генпрокурор России Игорь Краснов рассказал о 165 тысячах установленных прокурорами нарушений антикоррупционного законодательства.

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