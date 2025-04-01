В Генпрокуратуре заявили о нарушениях по обеспечению технологического суверенитета России

Разинкин: Прокуроры выявили нарушения технологического суверенитета РФ

Прокуратура в 2024 году выявила многочисленные нарушения при бюджетном планировании целевого финансирования мероприятий, направленных на обеспечение технологического суверенитета России. Об этом заявил первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин, выступая в Совете Федерации, передает РИА Новости.

По его словам, на основании материалов прокурорских проверок были возбуждены уголовные дела.

19 марта генпрокурор России Игорь Краснов рассказал о 165 тысячах установленных прокурорами нарушений антикоррупционного законодательства.