В Госдуме захотели пересмотреть подходы к индексации пенсий

В КПРФ заявили, что индексация пенсий должна быть регулярной и адекватной

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что индексация пенсий должна быть не только регулярной, но и адекватной. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, она также должна рассчитываться с учетом реальных трат пожилого человека, а не на уровне процентов инфляции. Парламентарий от КПРФ предложил привязать индексацию пенсионных выплат к потребительской корзине.

«Если стоимость сахара, хлеба, проезда и препаратов от давления за год выросла на 22 процента, а пенсию подняли на 9 процентов — то это не рост, а снижение», — подчеркнул он.

Социальный фонд с 1 апреля проиндексировал пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, на 14,75 процента – в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера за прошлый год.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что работающим пенсионерам, которым не индексируют пенсии, нужно снять ограничения по количеству заработанных страховых баллов.