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01:20, 1 апреля 2025Мир

В Китае заявили о готовности играть роль в урегулировании по Украине

Ван И: Китай готов играть конструктивную роль в урегулировании по Украине
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Ван И

Ван И. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Китай готов играть роль в урегулировании по Украине, прежде всего совместно со странами Глобального Юга. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И в беседе с РИА Новости.

По словам министра, Пекин будет учитывать чаяния вовлеченных сторон.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что у России и Китая есть проблемы во взаимоотношениях, во многом они объясняются санкциями. По его словам, из-за санкций некоторые весьма перспективные совместные проекты в Сибири сейчас отложены, но стороны никуда не торопятся.

При этом дипломат отметил, что у России еще никогда не было таких хороших и доверительных отношений с Китаем на долгосрочную перспективу.

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