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10:28, 28 марта 2025Мир

Лавров встретится с главой МИД КНР

Лавров встретится с главой МИД КНР Ван И в Москве
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с главой МИД КНР Ван И, который будет находится в России с 31 марта и по 2 апреля. Об этом сообщает МИД РФ.

Встреча пройдет 1 апреля в Москве. Министры намерены обсудить урегулирование украинского кризиса, двусторонние отношения и контакты на высшем уровне.

Ранее Лавров рассказал, что у России и Китая есть проблемы во взаимоотношениях, во многом они объясняются санкциями. По его словам, из-за санкций некоторые весьма перспективные совместные проекты в Сибири сейчас отложены, но стороны никуда не торопятся.

При этом министр подчеркнул, что у России еще никогда не было таких хороших и доверительных отношений с Китаем на долгосрочную перспективу.

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