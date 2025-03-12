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08:13, 12 марта 2025Мир

Лавров рассказал о проблемах в отношениях с Китаем

Лавров: У РФ и Китая есть проблемы во взаимоотношениях, во многом из-за санкций
Семен Александров (редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

У России и Китая есть проблемы во взаимоотношениях, во многом они объясняются санкциями. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров в интервью Марио Ноуфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.

«Конечно, у нас есть проблемы и сложности в наших взаимоотношениях. Во многом они объясняются санкциями, потому что компании хотят избежать такого "наказания"», — заявил дипломат.

По его словам, из-за санкций некоторые весьма перспективные совместные проекты в Сибири сейчас отложены, но стороны никуда не торопятся. При этом министр подчеркнул, что у России еще никогда не было таких хороших и доверительных отношений с Китаем на долгосрочную перспективу.

Ранее глава МИД Китая Ван И заверил, что дружба России и Китая остается неизменной независимо от перемен в мире. Он добавил, что такой путь в наибольшей степени соответствует интересам народов стран, а также отвечает тенденциям развития и прогресса.

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