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13:10, 1 апреля 2025Мир

В Кремле прокомментировали контакты с США по Украине

Песков: Россия продолжает контакты с США, тема Украины требует усилий
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Россия продолжает контактировать с США, однако тема конфликта на Украине очень сложная и требует усилий. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы продолжаем наши контакты с американской стороной. Тема [Украины] очень сложная, субстанция, которую мы обсуждаем, связанная с украинским регулированием, очень сложная», — сказал он.

По словам представителя Кремля, она также требует многих дополнительных усилий.

Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность, что президент России Владимир Путин согласится на заключение сделки по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что не намерен вводить пошлины на российскую нефть, но сделает это в случае срыва соглашений.

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