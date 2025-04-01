В Литве найден четвертый пропавший военный США

Командование армии США: Четвертый пропавший в Литве военный найден мертвым

Четвертый из военных США, пропавших на учениях в Литве, найден мертвым. Об этом сообщило командование армии США в Европе и Африке в соцсети X.

«С тяжелым сердцем мы сообщаем, что четвертый американский солдат, пропавший без вести с 25 марта, был найден мертвым», — сообщило ведомство.

Более подробной информации о месте и обстоятельствах гибели военного не сообщается.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа выразил соболезнования в связи с гибелью ранее пропавших в республике военных США. Личности жертв инцидента не разглашаются до уведомления ближайших родственников.