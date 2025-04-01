Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:16, 1 апреля 2025Бывший СССР

В Литве найден четвертый пропавший военный США

Командование армии США: Четвертый пропавший в Литве военный найден мертвым
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Четвертый из военных США, пропавших на учениях в Литве, найден мертвым. Об этом сообщило командование армии США в Европе и Африке в соцсети X.

«С тяжелым сердцем мы сообщаем, что четвертый американский солдат, пропавший без вести с 25 марта, был найден мертвым», — сообщило ведомство.

Более подробной информации о месте и обстоятельствах гибели военного не сообщается.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа выразил соболезнования в связи с гибелью ранее пропавших в республике военных США. Личности жертв инцидента не разглашаются до уведомления ближайших родственников.

    Обсудить
    Последние новости

    Лавров анонсировал новую встречу России и США

    В Госдуме связали слова Бербок о помощи Киеву с «днем дурака»

    «Светофор» подал иск из-за слов о площадке для сбыта фальсификата

    Власти Франции начали новое расследование против Ле Пен

    Россиянам раскрыли способы обезопасить себя и питомцев от клещей

    Пьяная россиянка избила начальника ПДН

    Тульский пряник переименовали в «Тутульский» ради одной цели

    В Литве найден четвертый пропавший военный США

    Пятерых мужчин оправдали по делу о похищении и изнасиловании туристки на Кипре

    Китайский производитель Bluetooth-спутников получил финансирование

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше